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21:20, 1 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Коронавирус: борьба продолжается. Репортаж корреспондента ГТРК «Орёл» Всеволода Трифонова из «красной зоны» больницы имени Семашко.



- Заболевшим орловцам помогут операторы системы «122». Операторы горячей линии запишут на приём к врачу, вызовут бригаду скорой помощи или даже оформят больничный.



- В Иверском храме Орла появился электронный звонарь. Съёмочная группа ГТРК «Орёл» пообщалась с разработчиками и узнала секреты этого изобретения.

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