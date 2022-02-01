Андрей Клычков лично проверил работу поликлиник Орла

Об этом глава Орловской области сообщил в прямом эфире в Instagram.

В течение уже многих дней орловцы жалуются на огромные очереди в поликлиниках Орла. Люди, желающие попасть на приём к врачу, вынуждены стоять многочасовые очереди на холоде, многие из них – с температурой.



Сегодня губернатор Андрей Клычков и глава регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов проверили работу поликлинического звена.



Как сообщил Андрей Клычков, по итогам поездки принято решение с завтрашнего дня запустить в работу дополнительный «ковидный» бокс в поликлинике № 3, где сложилась самая тяжёлая ситуация. По остальным медучреждениям этот вопрос также будет прорабатываться.



Параллельно продолжается работа по усилению телефонных линий амбулаторного звена. Так, на базе библиотеки ОГУ будет создан дополнительный колл-центр системы «122».