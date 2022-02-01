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21:12, 1 февраля 2022 года

В Орловской области можно упрощённо оформить больничный лист

Это решение сегодня принято президиумом регионального штаба.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в прямом эфире в в Instagram о том, что больничный лист можно будет оформить упрощённо.
 
Андрей Клычков: «Самое главное, что нам сегодня удалось сделать вместе с юристами, вместе с департаментом здравоохранения, это доработать документ, и я его подписал буквально час назад – решение президиума регионального штаба о том, что теперь, в том числе и по телефону, можно будет сообщить о своих симптомах и соответственно получить больничный, его оформят в электронном виде, и по истечении семи дней либо он будет закрываться, либо дальше продлеваться при наличии симптоматики».
 
Для получения листка нетрудоспособности этим способом следует позвонить в регистратуру поликлиники или по телефону «122». Также, как отметил губернатор, о своих симптомах можно будет сообщить письменно, через электронную почту поликлиник. 
 
Андрей Клычков: «С сегодняшнего дня на всех сайтах поликлиник создан адрес электронной почты, где можно и записаться, и сообщить о своей симптоматике, чтобы врач дозвонился, и было принято решение».
 
Основанием для открытия больничного будет положительный ПЦР-тест.



Орловское Информбюро


 
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