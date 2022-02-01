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22:10, 1 февраля 2022 года

Весь автопарк областной и городской администраций работает на орловских пациентов

Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. Также губернатор поблагодарил неравнодушных граждан, оказывающих помощь.


В Орловской области ежедневный прирост заболевших коронавирусом составляет около 500 случаев. Загруженность медучреждений – огромная. 
 
Андрей Клычков: «Весь автопарк правительства и городской администрации мы отдали в поликлиники, для того чтобы доставлять лекарства, выезжать по звонку».

Накануне глава региона обратился к неравнодушным орловцам, готовым на своём транспорте помогать медикам и волонтёрам в тяжелой для региона ситуации. Сегодня губернатор поблагодарил их за помощь.
 
Андрей Клычков: «Отдельные слова благодарности тем, кто откликнулся на призыв о помощи. Почти 50 человек предложили свои услуги. Действительно, очень благодарен. В это трудное время надо объединяться».



Орловское Информбюро


 
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