В Орловской области стало меньше детей без родительского попечения

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10:38, 2 февраля 2022 года
В Орловской области стало меньше детей без родительского попеченияОб этом заявил профильный омбудсмен Константин Домогатский.
В Орловской области за год снизилось число детей, оставшихся без попечения родителей. В начале года в области таковых насчитывалось 1 704, – заявил региональный уполномоченный по правам ребенка Константин Домогатский. Это на 6% и 8% меньше показателей 2021-го и 2020-го годов.
В региональный банк данных о детях без родительского попечения сейчас включено 287 ребят, что на 11% меньше позапрошлой цифры. Остальные 1 417 детей находятся на воспитании в семьях.
Артём Ежаков