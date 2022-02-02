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11:20, 2 февраля 2022 года Накануне орловские спасатели трижды помогли людям добраться до медиков Также сотрудники МЧС вызволили из снежного плена два автомобиля, в которых находились пятеро детей.





Минувшие сутки для орловских спасателей ознаменовались транспортировкой больных до карет СМП и вызволением застрявших в снегу автомобилей.



Утром в Мценске и Орле сотрудники МЧС помогли доставить двух мужчин до автомобилей скорой помощи. Вечером аналогичная помощь потребовалась 78-летней пенсионерке, запертой в квартире, дверь в которую родственники не смогли открыть самостоятельно. Спасатели забрались в помещение через окно, хозяйке требовалась срочная госпитализация. Сотрудники МЧС оперативно вскрыли дверь и передали женщину медикам.



Днем спасатели отработали вызов в Урицком районе, где в снегу застряли два автомобиля. В них находились пятеро детей. Машины вытащили из сугробов и помогли всем добраться до дома.





Артём Ежаков





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