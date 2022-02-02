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11:45, 2 февраля 2022 года Орловский парк «Ботаника» погрузился во тьму Народный фронт призвал мэрию вернуть освещение общественной территории.





Народный фронт обратился в мэрию Орла с призывом восстановить освещение в парке «Ботаника». На эту проблему внимание общественников обратили местные жители. Фонари не работают уже несколько дней.

Станислав Абакумов, член регионального штаба Народного фронта в Орловской области: «Для жителей микрорайона Новая Ботаника этот парк является одной из немногих природных зон, где можно погулять с детьми. Особенно важно это сейчас, когда из-за увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией введены ограничения на посещение общественных мест. Однако вечером в парке Ботаника сейчас не погуляешь. Мы призываем администрацию города Орла восстановить освещение». Фото с сайта отделения Народного фронта по Орловской области





Артём Ежаков





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