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12:20, 2 февраля 2022 года В Орловской области назвали темы итоговых сочинений для ЕГЭ по литературе В предложенном перечне – 5 вариантов.





ОРЦОКО опубликовал перечень тем для итогового сочинения для ЕГЭ по литературе. В перечень вошли: «Что значит – найти в жизни свою дорогу?», «Согласны ли Вы с мнением, что самое эффективное изобретение в истории — книга?», «Когда эгоизм приводит к преступлению?», «Помогают ли произведения искусства (книга, музыка, фильм, спектакль) лучше разбираться в людях?», «Как связаны гражданский долг и личное счастье?».



Рекомендуемый объем текста – от 350 слов, за сочинение объемом менее 250 слов ставится «незачет». В работе достаточно использовать один источник. Более подробно о структуре экзамена можно прочесть на сайте ОРЦОКО.





Артём Ежаков





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