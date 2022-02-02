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12:24, 2 февраля 2022 года ЦУР – на связи Центр управления регионом помогает орловцам решить различные проблемы. Структура фиксирует жалобы и учит представителей органов власти работать с ними. О том, что больше всего сейчас волнует людей, и как удаётся быстро решать вопросы, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказал заместитель руководителя ЦУР Орловской области Никита Майоров.





Что сейчас больше всего интересует орловцев? Какие жалобы вы фиксируете?



- В целом за 2021 год Центр управления регионом отработал свыше 30 тысяч обращений, которые поступили к нам из открытых источников. ТОП-3 можно составить следующим образом:



- социальная защита и всё, что связано с социальным обеспечением граждан;

- решение инфраструктурных вопросов;

- вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции на территории области.



Первый месяц 2022 года особо тенденцию не сменил. К этой тройке прибавились вопросы, связанные с организацией работы структур, подведомственных департаменту здравоохранения. Люди обращаются с вопросами, связанными с обеспечением лекарствами, с приёмом у врачей.



Когда вы получаете жалобу, как дальше вы выстраиваете взаимодействие с властью?



- В арсенале у специалистов Центра управления регионом целый набор инструментов, который позволяет оперативно выявить и передать обращение в ответственную структуру. У нас налажен диалог с органами исполнительной государственной власти субъекта, с муниципальными образованиями, с иными структурами, которые выполняют социально-значимые услуги, и при помощи, например, системы Инцендент-менеджмент в автоматическом режиме выявляется это обращение, вне зависимости от того, как оно поступило - через паблик департамента или страничку в той или иной популярной сети, и это сообщение приходит исполнителям в органы власти. В течение рабочего дня они должны дать первичный мотивированный ответ. Мы настраиваем коллег на то, чтобы вопрос, не требующий длинных разбирательств, сразу решался - где-то заменить лампочку, где-то убрать тротуар, где-то записать к врачу на приём.



К вам поступает большой объем информации. Вы формируете их по отдельным блокам?



- Конечно. Функция ЦУР не сводится к получению и простой передаче вопросов и ответов. Наша задача состоит в том, чтобы проанализировать тот пласт информации, который через нас проходит, чтобы выявить часто повторяющиеся вопросы и проблемы, не решаемые на данный момент, и предложить нашим коллегам из органов власти решения данных вопросов при помощи современных цифровых сервисов. В качестве примера можно привести Семейный центр. К ним обращались люди с вопросами, которые входят в компетенцию весьма широкого круга органов власти. Мы помогли им реализовать инструмент при помощи портала «Обращаем внимание», который позволил им в автоматическом режиме выгружать эти обращения в ответственные структуры и получать в кратчайшие сроки ответы на обращения граждан.



Чем вы планируете заниматься в наступившем году?



- Помимо выработки системных предложений, наша ключевая задача помочь коллегам из органов власти выстроить эффективную коммуникацию с гражданами в открытых источниках. Мы продолжаем работу по развитию сети официальных страниц органов власти, муниципальных образований, сейчас к этой работе подключились главы муниципальных образований. Помимо этого в настоящий момент мы реализуем образовательный проект «Диалог-эксперт». Это уникальная для России образовательная площадка, где собраны занятия, уроки для представителей органов власти. Цель этого проекта - научить органы власти общению с гражданами в открытых источниках.





Анна Вайсергисер





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