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16:00, 2 февраля 2022 года 650 орловцев накануне заболели COVID-19 В больницы госпитализированы 143 человека. Четыре пациента скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 650 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 78 966). Госпитализированы 143 пациента.



Накануне выписан 271 орловец (всего – 69 176), умерли 4 человека – 1 626 всего.





Артём Ежаков





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