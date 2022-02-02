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12:39, 2 февраля 2022 года В 2022 году в Орловской области продолжится сбор заявок на газификацию Речь идёт о бесплатном подведении «голубого топлива» к границам домов.





Весь 2022 год в Орловской области будут собирать заявки на участие в программе социальной газификации. В её рамках можно бесплатно подвести «голубое топливо» к границам домов. Для этого нужно, чтобы газовая инфраструктура уже находилась в населённом пункте.



В пакет документов, нужных для участия в программе, входят правоустанавливающие бумаги на здание и участок. Подать их можно на сайт единого оператора газификации, в офисах «Газпром газораспределение Орёл» и в МФЦ.



Как сообщил сегодня на брифинге для СМИ глава профильного департамента Григорий Шайкин, в 2021 году соответствующие работы выполнены в 250 домовладениях. В этом году в план включено 836 участков. «Работа предстоит большая, поэтому жителям, не успевшим подать заявку, необходимо активно включиться в эту работу», – подчеркнул Григорий Шайкин.





Артём Ежаков





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