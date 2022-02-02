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12:45, 2 февраля 2022 года

Григорий Шайкин: повышение стоимости капремонта позволит расширить перечень услуг

Глава орловского департамента ЖКХ Григорий Шайкин коснулся резонансной темы во время сегодняшнего брифинга для СМИ.


Глава департамента ЖКХ Орловской области Григорий Шайкин сегодня провёл брифинг с представителями региональных СМИ, на котором объяснил, что повышение стоимости капремонта позволит расширить перечень услуг по капремонту – к шести основным видам добавляются 14. С видами работ можно подробно ознакомиться на сайте областного правительства.

Также в области реализуется подпрограмма по досрочному ремонту крыш и лифтов – до 2024 года предстоит заменить 1 024 подъёмные кабины возрастом старше 25 лет. При прошлом тарифе собственники не смогут накопить нужную для ремонта сумму на счетах, учитывая подскочившую стоимость стройматериалов, – подчеркнул Шайкин.

К слову, точка в истории с повышением тарифа на капремонт пока не поставлена. Уже 4 февраля состоится очередная сессия облсовета, куда включен вопрос обоснования увеличения. Напомним, что депутаты профильного комитета регионального заксобрания рекомендовали снизить тариф.


Артём Ежаков


 
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