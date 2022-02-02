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12:57, 2 февраля 2022 года

Меломаны предпочитают ретро

Корреспондент ГТРК «Орёл» познакомилась с орловцами, коллекционирующими различные звуковоспроизводящие девайсы – от патефона до CD-плейера.


Принцип звукозаписи придумал парижский библиотекарь. Идею подхватили и доработали. Так появился фонограф. Спустя десять лет изобрели ещё граммофон. Окончательно изменили ход истории развития музыки братья Патэ. Они запатентовали «компактный чемоданчик» - патефон. Это первый, как сказали бы сейчас, музыкальный девайс, который можно было взять с собой на отдых, на природу. В электропитании он не нуждается. Правда, сделать тише или громче не поучится - звуковой регулировки не предусмотрено. В патефоне работает принцип - чем острее игла, тем чище звук. Одной иглы хватало лишь на одну пластинку, три - четыре минуты прослушивания. Поэтому запасались иглами впрок. Кстати, продавались они на вес.

Максим Бруев, владелец антикварного магазина-музея: «Патефон механический создан специально для пластинок на 78 оборотов. Дальше пошли 80-е годы и уже стали популярными виниловые пластинки. Они мягкие, получаются, не ломаются, и созданы под электронную аппаратуру».

В Советском Союзе наладили крупнейшее в мире виниловое производство, но иностранные исполнители были под запретом, что спровоцировало появление кустарных фабрик. Из-под полы продавали пластинки, записанные «на костях», поскольку в качестве материала использовали рентгеновские снимки. Значительно проще стало «подпольщикам», когда появились кассеты.

Максим Бруев, владелец антикварного магазина-музея: «Тиражирование кассет было также востребовано, спрос был огромный».

Сейчас всё это осталось в прошлом. Сегодня любую песню можно найти в сети и слушать где душе угодно. При всём при этом эра винила не закончилась. Игорь Калашников родился в семье, в которой все любили музыку. В коллекции пластинок более тысячи экземпляров.

Винил Игорь Калашников предпочитает за неповторимое звучание и обволакивающую атмосферу. Меломан собирает и CD-диски с редкими треками. Он всё время в поиске новых голосов, поэтому в его доме слышны и японские исполнители.

Любимого музыкального направления у Игоря Калашникова нет, неважно ему и с какого носителя она звучит, главное - чтобы без искажений.

То, что музыка строить и жить помогает, - известный факт. Учёные доказали что при прослушивании классики люди работу выполняют быстрее и аккуратнее, танцевальная - помогает решить проблему, поп-музыка в наушниках гарантирует меньше ошибок в условиях удалённой работы.


Анна Вайсергисер


 
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