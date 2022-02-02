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13:17, 2 февраля 2022 года В исправительной колонии под Орлом создали свой телеканал и журнал О чём и для кого делают новости осуждённые, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.





В исправительной колонии №5 работают более 20 кружков. Осуждённые занимаются спортом, театральным искусством, есть и кружок корреспондентов. В его рамках создана настоящая студия. Здесь почти всё, как на настоящем телеканале. Выставляют камеру, свет и можно начинать работу в кадре. Разница лишь в том, что родные не увидят осуждённых на экране. «Блик-5» работает только внутри колонии - аудитория более 800 человек.



Команда журналистов - небольшая. Павел здесь, что называется, и «чтец и жнец». До того, как попасть за решётку, работал таксистом и не предполагал, что когда-то попробует себя в роли корреспондента или оператора.



Павел, осуждённый ИК-5: «На свободе у меня был компьютер, но я только развлекался: играл в игры, смотрел видео и так далее».

Теперь Павел снимает и монтирует видео сам - о пропаганде вреда табакокурения, буднях и праздниках колонии. Делают и мультфильмы.



Павел, осуждённый ИК-5: «Про полет в космос первого спутника, собак и Юрия Гагарина. Анимация пластилиновая. Наша техника, к сожалению, не поддерживает тяжёлые программы, поэтому вы воспользовались пластилином, сделали фигуры».

Вся работа, будь то монтаж или съёмки, ведётся под строгим контролем сотрудников ФСИН. Выход в интернет запрещён.



Михаил - библиотекарь, а по совместительству редактор ТВ и журнала. «Вестник-5» рассказывает о разных исторических периодах нашей страны. У большинства мужчин нет высшего образования. Это издание поможет восполнить пробелы в знаниях у осуждённых, уверен редактор.



Михаил, осуждённый ИК-5: «Цель нашей студии, цель редакции вообще заключается в том, чтобы нести истину в их мозги, в их головы. То, что они не получили там, они должны получить здесь. Этому способствует наша студия».

Для журналистов, что работают в местах лишения свободы, тоже большая польза. Когда занят любимым делом, кажется, что время до окончания срока идёт быстрее.





Юлия Сабельникова





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