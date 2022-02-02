среда 2.02.2022 14:21:51 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:17, 2 февраля 2022 года

В исправительной колонии под Орлом создали свой телеканал и журнал

О чём и для кого делают новости осуждённые, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


В исправительной колонии №5 работают более 20 кружков. Осуждённые занимаются спортом, театральным искусством, есть и кружок корреспондентов. В его рамках создана настоящая студия. Здесь почти всё, как на настоящем телеканале. Выставляют камеру, свет и можно начинать работу в кадре. Разница лишь в том, что родные не увидят осуждённых на экране. «Блик-5» работает только внутри колонии - аудитория более 800 человек.

Команда журналистов - небольшая. Павел здесь, что называется, и «чтец и жнец». До того, как попасть за решётку, работал таксистом и не предполагал, что когда-то попробует себя в роли корреспондента или оператора.

Павел, осуждённый ИК-5: «На свободе у меня был компьютер, но я только развлекался: играл в игры, смотрел видео и так далее».

Теперь Павел снимает и монтирует видео сам - о пропаганде вреда табакокурения, буднях и праздниках колонии. Делают и мультфильмы.

Павел, осуждённый ИК-5: «Про полет в космос первого спутника, собак и Юрия Гагарина. Анимация пластилиновая. Наша техника, к сожалению, не поддерживает тяжёлые программы, поэтому вы воспользовались пластилином, сделали фигуры».

Вся работа, будь то монтаж или съёмки, ведётся под строгим контролем сотрудников ФСИН. Выход в интернет запрещён.

Михаил - библиотекарь, а по совместительству редактор ТВ и журнала. «Вестник-5» рассказывает о разных исторических периодах нашей страны. У большинства мужчин нет высшего образования. Это издание поможет восполнить пробелы в знаниях у осуждённых, уверен редактор.

Михаил, осуждённый ИК-5: «Цель нашей студии, цель редакции вообще заключается в том, чтобы нести истину в их мозги, в их головы. То, что они не получили там, они должны получить здесь. Этому способствует наша студия».

Для журналистов, что работают в местах лишения свободы, тоже большая польза. Когда занят любимым делом, кажется, что время до окончания срока идёт быстрее.


Юлия Сабельникова


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.