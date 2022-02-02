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14:30, 2 февраля 2022 года В Орловской области разыскивают свидетелей смертельного ДТП Лобовое столкновение грузовиков произошло 26 декабря на 51-м километре автодороги «Орел – Ефремов» в Залегощенском районе.





Орловское УМВД разыскивает свидетелей смертельного ДТП. 26 декабря 2021 года в 10:45 минут на 51-м километре автодороги «Орел – Ефремов» лоб в лоб столкнулись два КАМАЗа. 55-летний водитель бензовоза погиб. Второй шофер был госпитализирован.



Следственная часть СУ УМВД России по Орловской области просит свидетелей данного происшествия обратиться к следователю по телефону 8 (4862) 40-03-48, 8-910-206-19-96. Конфиденциальность гарантирована.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области









Артём Ежаков





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