Главная » Новости



13:48, 2 февраля 2022 года В этом году из аварийного жилья предстоит расселить 200 жителей Орла Всего в области этот статус имеют 225 МКД.





В этом году из аварийного жилья предстоит расселить 200 жителей Орла. Об этом заявил глава департамента ЖКХ Григорий Шайкин. В минувшем году план по расселению был перевыполнен – новоселье отпраздновали 1 070 жителей региона при необходимых 780.



В данный момент в области 225 многоквартирных домов признаны аварийными, 137 из них включены в программу переселения.



В этом году на расселение ветхого фонда области выделено 595 миллионов рублей, приведёт к значительному увеличению рабочих показателей. Кроме того, 222,7 миллиона рублей, перечисленных дополнительно, позволит компенсировать разрыв между доведёнными средствами и реальной рыночной стоимостью жилья.



Также Шайкин отметил, что в 2021-м сиротам было предоставлено 203 квартиры. В этом году на приобретение жилья этой категории граждан выделено свыше 470 миллионов рублей. Также сироты в возрасте старше 23 лет могут получить сертификат на покупку квартиры, – напомнил чиновник.





Артём Ежаков





Новости СМИ2