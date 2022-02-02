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15:01, 2 февраля 2022 года

В Орле задержали членов мошеннической группы, обманувшей троих пенсионеров

В преступлениях мужчины использовали классическую схему с якобы попавшим в беду родственником.


В Орле задержали двоих мошенников, обманувших троих пенсионеров, – заявили в областном УМВД. Жертвы отдали злоумышленникам свыше 400 тысяч рублей. В преступлениях мужчины использовали классическую схему с якобы попавшим в беду родственником – представлялись правоохранителями, заявляли, что родственник собеседника попал в ДТП, а они за вознаграждение помогут ему избежать ответственности.

В четвертый раз удача от мошенников отвернулась. Женщина, не прерывая разговора с преступниками, связалась с полицией. Когда один из злоумышленников пришел забрать деньги, его задержали. Позднее «скрутили» и его подельника. Мошенниками оказались жители Курской области 2000 и 1995 годов рождения. Они отправлены в СИЗО. Сейчас молодых людей проверяют на предмет аналогичных преступлений в других регионах.

Как выяснилось, подозреваемые действовали не сами по себе. Они были частью преступной группы. Контакты жертв и указания они получали от своих «старших» подельников. Основная часть «добычи» уходила именно им, а на долю парней приходилось от 5 до 10%.


Артём Ежаков


 
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