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17:30, 2 февраля 2022 года Дорожное управление мэрии Орла возглавил бывший замглавы филиала РАНХиГС и экс-проректор ОГУЭТ На новую должность Алексей Мельников заступил сегодня.





С сегодняшнего дня управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Орла возглавляет Алексей Мельников. В трудовой карьере чиновника – работа в коммерческих структурах, правительстве региона, Министерстве образования РФ. Последние годы Мельников занимал должности замглавы орловского филиала РАНХиГС и проректора ОГУЭТ по финансово-экономической работе.





Артём Ежаков





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