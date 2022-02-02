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16:45, 2 февраля 2022 года С 3 февраля в Орле прекратят работу троллейбусы № 1 и № 8 Вместо них на линию выйдут маршруты № 2 и № 7. Каждый из них поменяет одну из конечных остановок своего предшественника.





С 3 февраля 2022 года на городские маршруты Орла выйдут троллейбусы № 2 (Санаторий «Лесной» – Наугорское шоссе) № 7 (пер. Южный – автовокзал). Троллейбусы № 1 и № 8 прекращают свое существование. Число электротранспорта останется прежним.



• Схема движения маршрута № 2 в прямом направлении: ул. Раздольная – ул. Металлургов – Московское шоссе – ул. Московская – ул. Герцена – ул. Горького – ул. Красноармейская – ул. Октябрьская – ул. Приборостроительная – ул. Лескова – Наугорское шоссе. В обратном направлении: Наугорское шоссе – ул. Лескова – ул. Приборостроительная – ул. Октябрьская – ул. Пионерская – ул. Горького – ул. Герцена – ул. Московская – Московское шоссе.



• Схема движения маршрута № 7 в прямом направлении: пер. Южный – ул. Тульская – ул. Московская – ул. Герцена – ул. Горького – ул. Красноармейская – ул. Октябрьская – ул. Тургенева – ул. 1-я Посадская – ул. Комсомольская. В обратном направлении: ул. Комсомольская – ул. 1-я Посадская – ул. Брестская – ул. Октябрьская – ул. Пионерская – ул. Горького – ул. Герцена – ул. Московская – ул. Паровозная – пер. Южный.



В качестве причин, побудивших власти взяться за изменение транспортной схемы, называются просьба ТПП – маршрутки дублируют троллейбусы и заявки жителей с просьбой сделать дополнительные маршруты из микрорайона на Наугорское шоссе. Также в будущем власти планируют отказаться от маршрута № 17.





Артём Ежаков





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