Главная » Новости



15:46, 2 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 650. Коронавирусный антирекорд вновь обновлён.



- Другие болезни никто не отменял, но их сопровождает ковид. В «красной зоне» больницы им. Семашко рассказали, какие патологии, осложнённые коронавирусом, приходится лечить.



- В исправительной колонии под Орлом создали свой телеканал и журнал. О чём и для кого делают новости осуждённые, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.



- Сегодня исполняется 80 лет со дня трагедии в Урицком районе. 2 февраля фашисты стёрли с лица земли целую деревню. Событиям Великой Отечественной войны посвящён фильм ««Колпачки. Убитая деревня».



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл





Новости СМИ2