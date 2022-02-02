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15:46, 2 февраля 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Плюс 650. Коронавирусный антирекорд вновь обновлён.
- Другие болезни никто не отменял, но их сопровождает ковид. В «красной зоне» больницы им. Семашко рассказали, какие патологии, осложнённые коронавирусом, приходится лечить.
- В исправительной колонии под Орлом создали свой телеканал и журнал. О чём и для кого делают новости осуждённые, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.
- Сегодня исполняется 80 лет со дня трагедии в Урицком районе. 2 февраля фашисты стёрли с лица земли целую деревню. Событиям Великой Отечественной войны посвящён фильм ««Колпачки. Убитая деревня».
Вести-Орёл