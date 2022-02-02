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16:20, 2 февраля 2022 года

В Орле представили проекты благоустройства пл. Жукова и ремонта сквера у КДЦ «Металлург»

Горожанам предложено оставить отзывы и предложения.


В Орле представлены дизайнерские проекты дальнейшего благоустройства пл. Маршала Жукова и ремонта сквера возле КДЦ «Металлург», – сообщает мэрия. Концепции можно оценить в разделе «Городская среда» на сайте городской администрации. Свои отзывы и предложения горожане могут оставить через электронную почту arh_orel@mail.ru или по телефону профильного управления мэрии: (4862) 76-22-47.

В сквере у КДЦ «Металлург» предусмотрено обновление тропиночного покрытия, создание пешеходных, культурных и спортивных зон, освещения, озеленение и работа над освещением. На площади Жукова планируют заняться обустройством подхода к парку Победы через ул. Зои Космодемьянской.

Изображение с сайта мэрии Орла


Артём Ежаков


 
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