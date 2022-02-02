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16:39, 2 февраля 2022 года

В Орле «омикрон» проверяет на прочность первичное звено медпомощи

Нагрузка на поликлиники возросла в разы. Ежедневно приходиться обслуживать от пятисот до тысячи пациентов. В поликлиниках Железнодорожного и Северного района Орла побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.


Очереди в кабинеты, где принимают пациентов с симптомами ОРВИ и ковида, в последние дни очереди не заканчиваются. Иногда их хвосты даже выходят на улицу. Такая ситуация сейчас практически во всех поликлиниках страны. В первой поликлинике Орла принимают пациентов все медики, в том числе главный врач.

Согласно оперативной сводке, в поликлинике № 1 за день число лиц с ОРВИ и ковид – 650 (при плане 220), число вызовов на дом - 185, число заболевших врачей - 30.

В медучреждении приняты все меры по разделению потоков пациентов, мобилизованы все возможные ресурсы, но ситуация остаётся сложной.

Наталья Гарина, врач-пульмонолог поликлиник № 1 г. Орла: «Новая коронавирусная инфекция это всегда температурная реакция, а если есть температурная реакция, то это отдельный вход в поликлинику, три кабинета. Да, много народа, я не спорю. Всем тяжело - и нам тяжело, и пациентам тяжело. Надо пережить это время».

В поликлинике больницы им. Боткина ситуация нисколько не легче. Количество обращений выросло только за последнюю неделю почти в два раза.

Александр Кондратьев, заместитель главного врача больницы им. Боткина по взрослой поликлинике: «На сегодняшний день в ковид переброшено уже 9 врачей. Там работают невропатологи, кардиологи, ЛОР-врачи, дерматолог и так далее, то есть задействовали всех, кого было можно задействовать».

Однако это не помогло пока избавиться от очередей. Заболевших с каждым днём больше и в детской поликлинике Северного района.

Анна Битюгина, заместитель главного врача больницы им. Боткина по детской поликлинике: «Если в прошлом году это было до 5-10 человек в неделю, то сейчас это до 40 человек в день».

При этом, как отмечает главврач больницы им. Боткина, в стационаре ситуация пока спокойная.

Александр Лялюхин, главный врач больницы им. Боткина: «По стационарному звену у нас есть рост, но он очень небольшой. У нас лежит сейчас на утро 216 пациентов на 300 койках».

«Омикрон», судя по ситуации, протекает не тяжело, но он очень заразен. Поэтому все медики в один голос просят тех, кто болеет легко и не нуждается в официальном больничном, оставаться дома и проводить симптоматическое лечение.


Елена Литинская


 
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