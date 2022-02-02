В Орле «омикрон» проверяет на прочность первичное звено медпомощи

|
|
|Главная » Новости
16:39, 2 февраля 2022 года
В Орле «омикрон» проверяет на прочность первичное звено медпомощиНагрузка на поликлиники возросла в разы. Ежедневно приходиться обслуживать от пятисот до тысячи пациентов. В поликлиниках Железнодорожного и Северного района Орла побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.
Очереди в кабинеты, где принимают пациентов с симптомами ОРВИ и ковида, в последние дни очереди не заканчиваются. Иногда их хвосты даже выходят на улицу. Такая ситуация сейчас практически во всех поликлиниках страны. В первой поликлинике Орла принимают пациентов все медики, в том числе главный врач.
Согласно оперативной сводке, в поликлинике № 1 за день число лиц с ОРВИ и ковид – 650 (при плане 220), число вызовов на дом - 185, число заболевших врачей - 30.
В медучреждении приняты все меры по разделению потоков пациентов, мобилизованы все возможные ресурсы, но ситуация остаётся сложной.
Наталья Гарина, врач-пульмонолог поликлиник № 1 г. Орла: «Новая коронавирусная инфекция это всегда температурная реакция, а если есть температурная реакция, то это отдельный вход в поликлинику, три кабинета. Да, много народа, я не спорю. Всем тяжело - и нам тяжело, и пациентам тяжело. Надо пережить это время».
В поликлинике больницы им. Боткина ситуация нисколько не легче. Количество обращений выросло только за последнюю неделю почти в два раза.
Александр Кондратьев, заместитель главного врача больницы им. Боткина по взрослой поликлинике: «На сегодняшний день в ковид переброшено уже 9 врачей. Там работают невропатологи, кардиологи, ЛОР-врачи, дерматолог и так далее, то есть задействовали всех, кого было можно задействовать».
Однако это не помогло пока избавиться от очередей. Заболевших с каждым днём больше и в детской поликлинике Северного района.
Анна Битюгина, заместитель главного врача больницы им. Боткина по детской поликлинике: «Если в прошлом году это было до 5-10 человек в неделю, то сейчас это до 40 человек в день».
При этом, как отмечает главврач больницы им. Боткина, в стационаре ситуация пока спокойная.
Александр Лялюхин, главный врач больницы им. Боткина: «По стационарному звену у нас есть рост, но он очень небольшой. У нас лежит сейчас на утро 216 пациентов на 300 койках».
«Омикрон», судя по ситуации, протекает не тяжело, но он очень заразен. Поэтому все медики в один голос просят тех, кто болеет легко и не нуждается в официальном больничном, оставаться дома и проводить симптоматическое лечение.
Елена Литинская