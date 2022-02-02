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16:53, 2 февраля 2022 года В красивую дату решили узаконить свои отношения десять орловских пар 02.02.2022. «Двойки» сегодня не только характеризуют дату, участников церемонии бракосочетания, не считая регистратора, тоже может быть только двое.





Любовь ковидными мерами не ограничишь. В ЗАГСах Орловской области временно наложили вето на разводы, а вот заключению брака дан «зелёный свет». Десять орловских пар сегодня пришли в ЗАГС. И это не удивительно - дата 02.02.2022 - необычна и красива. Кстати, всего двое было и участников церемонии, не считая регистратора. Исключение делается ещё и для фотографа, но снимать молодожёнов можно лишь в комнате ожидания. Ещё один главный атрибут у всех присутствующих - маска.



Кстати, сотрудники ЗАГСа уже готовятся к следующей красивой дате – 22.02.2022.





Юлия Опанасюк





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