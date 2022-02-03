В Залегощи два хлебозавода и частник судились из-за вагончика

В райсуде завершили рассмотрение необычной тяжбы.

Залегощенский районный суд завершил разбирательство между ОАО «Орёлхлеб», ООО «Залегощенский хлебозавод» и частным лицом. Камнем преткновения стал вагончик, принадлежащий ОАО «Орёлхлеб» и переданный местному хлебозаводу без права продажи. Тем не менее, хлебзавод продал помещение третьему участнику тяжбы.



В иске собственник вагончика требовал вернуть его. Выяснилось, что покупателю было известно о том, что продавать помещение «Залегощенский хлебозавод» не имеет права. Суд в итоге встал на сторону истца и принял решение об изъятии вагончика. Лишившись приобретения, покупатель отсудил у продавца всю потраченную сумму, так как она была признана необоснованным обогащением.