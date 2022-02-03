21-летний житель Орла может получить до 7 лет заключения за грабёж

Парень повздорил с новым знакомым, избил его и отобрал телефон.

В Орле правоохранители раскрыли грабёж, совершённый в отношении местного жителя. Потерпевший рассказал, что несколько дней назад находился в компании и поссорился с новым знакомым. Молодые люди вышли «поговорить» за гаражи. Там оппонент избил заявителя и отобрал его сотовый телефон стоимостью порядка 9 тысяч рублей.



Хотя потерпевший знал только имя обидчика, его вычислили через круг общих знакомых. Он признал вину и заявил, что успел продать гаджет.



Суда парень будет дожидаться под подпиской о невыезде. Ему грозит до 7 лет заключения, – сообщили в областном УМВД.