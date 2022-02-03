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8:00, 3 февраля 2022 года Орловские аграрии получат миллионы для увеличения производства масличных культур Финансирование увеличено в четыре раза.





В этом году в рамках исполнения регионального проекта «Экспорт продукции АПК» Орловской области выделено 116,8 миллиона рублей на стимулирование увеличения производства масличных культур, что в четыре раза больше поддержки в прошлом году.

«Данная мера государственной поддержки будет стимулировать производителей на увеличение посевных площадей масличных культур, что позволит нарастить товарную массу продукции, пользующейся спросом на внешних рынках», – приводит слова главы департамента сельского хозяйства Александра Шалимова сайт областного правительства.





Артём Ежаков





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