Орловские аграрии получат миллионы для увеличения производства масличных культур

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8:00, 3 февраля 2022 года
Орловские аграрии получат миллионы для увеличения производства масличных культурФинансирование увеличено в четыре раза.
В этом году в рамках исполнения регионального проекта «Экспорт продукции АПК» Орловской области выделено 116,8 миллиона рублей на стимулирование увеличения производства масличных культур, что в четыре раза больше поддержки в прошлом году.
«Данная мера государственной поддержки будет стимулировать производителей на увеличение посевных площадей масличных культур, что позволит нарастить товарную массу продукции, пользующейся спросом на внешних рынках», – приводит слова главы департамента сельского хозяйства Александра Шалимова сайт областного правительства.
Артём Ежаков