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8:40, 3 февраля 2022 года В части Северного района Орла ограничат движение автотранспорта Неудобства продлятся более месяца.





В мэрии Орла заявили, что в связи с прокладкой сетей канализации к дому № 15 по ул. Раздольной, с 8:00 7 февраля до 17:00 17 марта будет введено временное ограничение движения транспортных средств на участке от дома № 15 по ул. Раздольной до дома № 3 по ул. Кукушкина.





Артём Ежаков





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