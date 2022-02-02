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18:30, 2 февраля 2022 года Орловцы готовы помогать В Орловской области ежедневно фиксируется новый антирекорд числа заболевших коронавирусом. Многие в соцсетях заявляют о своём желании помогать нуждающимся. Координируют работу добровольцев региональный Ресурсный центр добровольчества. О том, как стать волонтёром, и как организована работа центра, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.





Чуть меньше года прошло с того момента появления в регионе Ресурсного центра добровольчества. Стать частью команды может любой, если возраст позволяет, - берут от 18 до 49 лет. Татьяна Свиридова, руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области: «Ресурсный центр является координатором всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», которая уже с ноября месяца возобновила свою деятельность активно, и сейчас, к сожалению, из-за того что ситуация усугубляется, мы нуждаемся в большем количестве волонтёров». Взаимопомощь сейчас самое востребованное направление. Только за последние три дня в регионе обработано и отработано более тысячи просьб. Самые необходимые продукты волонтёры покупают и доставляют одиноким пенсионерам, которые сейчас не могут выйти из дома. Молодые люди стараются выполнить все пожелания - угодить с маркой и ценой. Отношения строятся на доверии. Владлена Капленко руководитель Орловского регионального отделения «Молодая гвардия «Единой России»: «Мы оплачиваем самостоятельно, прилагаем чек, и нам уже переводят на карту». Если заказ поступил от того, кто находится на самоизоляции из-за коронавируса, тогда волонтёры используют соответствующую экипировку. Одноразовые костюмы и средства защиты - обязательное условие безопасности. Ряды помощников пополнила Ирина Заплатникова. Она - волонтёр-медик. В свободное от учёбы время отвечает на звонки орловцев, может занять пост термометрии на входе в поликлинику. Такого, как сейчас, количества нуждающихся она не помнит. Ирина Заплатникова, волонтёр-медик: «Иногда бывает, что заявок очень много, и ребятам приходится брать по 20 заявок, пешком даже. Это очень тяжело, даже если на маршрутке доехать, это целый день уходит, поэтому нагрузка очень большая». Снизить нагрузку помогут автоволонтеры, их сейчас очень не хватает. При этом всё больше орловцев предлагают свою поддержку. Никита Майоров, заместитель руководителя ЦУР Орловской области: «Фиксируем явный рост числа обращений, связанных с деятельностью волонтёрского штаба, и тут у нас идут как сообщения от граждан, которые нуждаются в волонтёрской помощи, так и сообщения от орловцев, которые готовы вступить в волонтёрский штаб и оказать помощь нуждающимся». «Мы вместе» - так вы попадёте в реестр добровольцев, и с вами свяжутся. Сообщения перенаправляются в центр добровольчества, здесь волонтёры получают свои задания. Чтоб стать бескорыстным помощником не нужны сверхспособности, достаточно желания. Наличие автомобиля приветвуется. Зарегистрироваться можно на сайте- так вы попадёте в реестр добровольцев, и с вами свяжутся.





Анна Вайсергисер





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