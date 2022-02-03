Главная » Новости



9:10, 3 февраля 2022 года Орловский суд обязал региональный фонд капремонта заняться домом в деревне Отрада Здание эксплуатируется с 60-х годов прошлого века и до сих пор ни разу капитально не обновлялось.





Прокуратура Глазуновского района через суд обязала региональный фонд капитального ремонта заняться домом № 4 по ул. Цветочной в деревне Отрада. Здание эксплуатируется с 60-х годов прошлого века и до сих пор ни разу капитально не ремонтировалось. Работы, запланированные в прошлом году, так и не состоялись.



Ведомство будет следить за исполнением судебного решения, – заявили в прокуратуре.





Артём Ежаков





Новости СМИ2