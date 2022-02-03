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9:45, 3 февраля 2022 года В 2021 году в Орловской области пятикратно увеличилось число нарушений со стороны коллекторов и МФО Об этом заявили в региональном УФССП.





В 2021 году в Орловской области по сравнению с позапрошлым годом пятикратно выросло число нарушений со стороны коллекторских агентств и микрофинансовых учреждений. В минувшем году на работу кредиторов поступило 146 жалоб, 28 из них были обоснованными и приняты в работу. Основными претензиями была назойливость коллекторов и их психологическое давление. Сумма штрафов превысила миллион рублей.

г. Орел, ул. Авиационная, д. 5 , с указанием ФИО, контактных данных, в котором изложить суть запроса и приложить фото, видео, аудиоматериалы, скриншоты, детализацию звонков, полученные письма и так далее. Также заявление можно направить через сайт областного УФССП и по электронной почте: В областном УФССП напоминают, что в подобных случаях граждане могут направить заявление по адресу:, с указанием ФИО, контактных данных, в котором изложить суть запроса и приложить фото, видео, аудиоматериалы, скриншоты, детализацию звонков, полученные письма и так далее. Также заявление можно направить через сайт областного УФССП и по электронной почте: mail@r57.fssp.gov.ru





Артём Ежаков





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