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19:00, 2 февраля 2022 года Орловские учёные разрабатывают спектральную лампу для хирургов Различные цвета помогут выявить скрытые от глаза проблемные участки хирургического поля.





Молодые учёные научно-технологического центра биомедицинской фотоники Орловского госуниверситета разрабатывают спектральную лампу для хирургов. Оборудование позволит выявить скрытые от глаза проблемные участки хирургического поля. Игорь Козлов, младший научный сотрудник НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ им. И.С. Тургенева: «Например, поиск ишемии - частый вопрос у хирургов, или в жировой ткани может быть скрыт сосуд, а они его не видят. Может, есть комбинация цветов, которые будут хорошо контрастировать». Молодые учёные изучают разные комбинации цвета и задумываются над созданием целой библиотеки освещения для этой лампы. Пока этот проект - инициативный, в лаборатории работают над его научным обоснованием, чтобы можно было заняться поиском финансирования проекта.





Татьяна Тимохина





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