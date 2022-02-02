Сотрудница ОМОН завоевала две медали на Чемпионате Орловской области по лыжным гонкам

Турнир проходил в Болхове 29 и 30 января.

В минувшие выходные в Болхове прошёл Чемпионате Орловской области по лыжным гонкам. Соревновались спортсмены в спринте и гладкой гонке на дистанции 3, 5 и 10 км.

Представительнице Росгвардии, старшему сержанту полиции Валерии С. удалось провести гладкую гонку с наилучшим результатом и занять первое место среди 11 соперниц своей возрастной категории. В индивидуальном спринте спортсменка также показала отличные результаты и финишировала в первой тройке. По итогам чемпионата Валерия заслужила золотую и серебряную медали.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области