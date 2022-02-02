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21:20, 2 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- «Омикрон» заставляет орловских медиков работать на пределе возможностей. В поликлиниках Орла открывают дополнительные боксы для пациентов с температурой.

- Региональный Ресурсный центр добровольчества ждёт желающих помогать. Куда обращаться, и как строится работа, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.

- 02.02.2022. В красивую дату решили узаконить свои отношения десять орловских пар.

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