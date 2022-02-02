166 орловских выпускников школ сегодня писали итоговое сочинение

2 февраля испытание проводилось для тех, кто не писал сочинение в декабре или получил неудовлетворительный результат.

Сегодня, 2 февраля, состоялся дополнительный этап для одиннадцатиклассников, которые по той или иной причине не писали сочинение 1 декабря, или написали его неудовлетворительно. Испытание в этот раз проводилось для 166 орловских выпускников.

На работу отводилось почти четыре часа. Сочинение оценивают по пяти критериям: ребята должны раскрыть тему и написать не менее 350 слов, также проверяется синтаксис, пунктуация и речевые ошибки. Результаты школьники узнают не позднее 15 февраля.

Для тех, кто с задачей не справился и на этот раз, будет ещё один шанс. Пересдача назначена на 4 мая. Кстати, в прошлом году после майского этапа экзамен сдали все выпускники. Напомним, итоговое сочинение является допуском к сдаче единых государственных экзаменов.