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19:45, 2 февраля 2022 года

166 орловских выпускников школ сегодня писали итоговое сочинение

2 февраля испытание проводилось для тех, кто не писал сочинение в декабре или получил неудовлетворительный результат.


Сегодня, 2 февраля, состоялся дополнительный этап для одиннадцатиклассников, которые по той или иной причине не писали сочинение 1 декабря, или написали его неудовлетворительно. Испытание в этот раз проводилось для 166 орловских выпускников.
 
На работу отводилось почти четыре часа. Сочинение оценивают по пяти критериям: ребята должны раскрыть тему и написать не менее 350 слов, также проверяется синтаксис, пунктуация и речевые ошибки. Результаты школьники узнают не позднее 15 февраля.
 
Для тех, кто с задачей не справился и на этот раз, будет ещё один шанс. Пересдача назначена на 4 мая. Кстати, в прошлом году после майского этапа экзамен сдали все выпускники. Напомним, итоговое сочинение является допуском к сдаче единых государственных экзаменов. 
 
Как сообщили в ОРЦОКО, школьники писали итоговое сочинение в своих школах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Фото из архива ГТРК " Орёл"



Орловское Информбюро


 
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