Главная » Новости



19:55, 2 февраля 2022 года Андрей Клычков поблагодарил орловцев-добровольцев В тяжёлое для региона время, причиной которого стал заразный штамм коронавируса «омикрон», на помощь больным и медикам приходят неравнодушные орловцы. Губернатор в своих сетевых аккаунтах поблагодарил всех, кто спешит на помощь.





Андрей Клычков: «Друзья, хотелось бы рассказать о по-настоящему героическом проявлении человечности и сочувствия к нуждающимся, свидетелем которого я регулярно являюсь. За два дня с момента прямого эфира, который я провел в понедельник, мне в соцсетях поступило огромное количество сообщений с предложением помощи от обычных жителей региона. Орловчане готовы оказать посильное содействие медицинским учреждениям и заболевшим в условиях развивающейся эпидемии. Это доставка лекарств, продуктов, в том числе в труднодоступные населенные пункты, работа оператором горячей линии 122, предоставление личного автотранспорта для нужд больниц и многое другое. В очередной раз восхищаюсь самоотверженностью и мужеством простых людей. Это значит, что в трудную минуту мы готовы плечом к плечу встретить любую угрозу. Хочу от всей души поблагодарить написавших, призвать присоединиться к ним всех других неравнодушных и, со своей стороны, пообещать, что Ваша отзывчивость не будет забыта. Спасибо!».





Орловское Информбюро





Новости СМИ2