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21:25, 2 февраля 2022 года

Орловским школам могут продлить дистант или отправить учеников на ранние каникулы

Всё будет решаться на очередном заседании регионального оперативного штаба, который состоится уже завтра, 3 февраля.


3 февраля состоится очередное заседание регионального оперативного штаба по COIVD-19, на котором будут обсуждать вопросы раннего начала каникул и продления удалённого обучения в школах города Орла по ряду параллелей. Об этом во время прямого эфира для жителей региона рассказал губернатор Андрей Клычков. 
 
Что касается учреждений среднего профессионального образования, о которых активно спрашивают губернатора жители региона, то режим их работы будут принимать на основании данных и предложений Роспотребнадзора, которые должны озвучить завтра на оперштабе.
 
Что касается детских садов, то глава региона сейчас не видит оснований для их закрытия. Губернатор напомнил также, что детсадовцы и школьники, которые были переведены на карантин и не болели, возвращаются к учёбе без справок.



Артём Ежаков


 
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