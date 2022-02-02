Орловским школам могут продлить дистант или отправить учеников на ранние каникулы

Всё будет решаться на очередном заседании регионального оперативного штаба, который состоится уже завтра, 3 февраля.

3 февраля состоится очередное заседание регионального оперативного штаба по COIVD-19, на котором будут обсуждать вопросы раннего начала каникул и продления удалённого обучения в школах города Орла по ряду параллелей. Об этом во время прямого эфира для жителей региона рассказал губернатор Андрей Клычков.



Что касается учреждений среднего профессионального образования, о которых активно спрашивают губернатора жители региона, то режим их работы будут принимать на основании данных и предложений Роспотребнадзора, которые должны озвучить завтра на оперштабе.



Что касается детских садов, то глава региона сейчас не видит оснований для их закрытия. Губернатор напомнил также, что детсадовцы и школьники, которые были переведены на карантин и не болели, возвращаются к учёбе без справок.