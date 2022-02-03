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10:30, 3 февраля 2022 года В Орловской области осудят 15-летнего распространителя наркотиков Рядом с ним на скамье подсудимых будет находиться его 20-летний знакомый. Следствие считает, что именно он вовлек несовершеннолетнего в распространение запрещенных веществ.





В Орловской области в суд передано дело в отношении 20-летнего молодого человека и его 15-летнего подельника. Молодых людей обвиняют в ряде наркопреступлений.



Из материалов дела следует, что старший фигурант вовлек в преступную деятельность младшего. Подросток получал от подельника наркотики, которые сбывал в Орле. Деньги молодые люди делили между собой. Значительный запас «зелья» совершеннолетний обвиняемый хранил у себя, – сообщили в областном СУ СК.





Артём Ежаков





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