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12:45, 3 февраля 2022 года

В Орловской области набирают участников добровольческого движения «МыВместе»

Важные условия – возраст от 18 до 49 лет, наличие сертификата о вакцинации или присутствие антител к COVID-19.


В Орловской области возобновил работу волонтерский штаб акции «МыВместе». Прямо сейчас идет активный поиск добровольцев. Желающие помочь в условиях новой волны COVID-19 должны быть в возрасте от 18 до 49 лет, иметь прививку от COVID-19 или антитела к болезни.

Чтобы стать участником акции необходимо зарегистрироваться на сайте мывместе.рф, заполнить заявку, указав свои контакты и дождаться звонка координатора штаба.

Если помощь волонтеров нужна вам, то обратиться за ней можно по общероссийской горячей линии 8 (800) 200-34-11, через номер «122» или подав заявку в Ресурсный центр добровольчества.


Артём Ежаков


 
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