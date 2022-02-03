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11:33, 3 февраля 2022 года

Орловские правоохранители задержали москвичку, выманившую у пенсионерки полмиллиона рублей

Сейчас ранее судимую 21-летнюю девушку проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах страны.


Сотрудники орловского УМВД установили подозреваемую в сентябрьском эпизоде мошенничества. Тогда 87-летняя пенсионерка отдала лже-работникам Пенсионного фонда 530 тысяч рублей. Орловчанке по телефону рассказали, что в стране меняют старые деньги на новые, и заявили, что придут оформить обмен, а заодно вручат пенсионерке подарки и льготы, приуроченные ко Дню пожилых людей. Орловчанка впустила злоумышленников и села писать требуемое заявление. За это время она несколько раз выходила на кухню. В один момент преступники вышли, прихватив все сбережения пенсионерки – якобы забыли печать. Обратно они уже не вернулись.

Одной из фигуранток оказалась 21-летняя ранее судимая москвичка. Для ее задержания полицейские выезжали в столичный регион. Сейчас решается вопрос о ее переводе в СИЗО. Также девушку проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах страны, – заявили в областном УМВД. Поиск подельников подозреваемой продолжается.


Артём Ежаков


 
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