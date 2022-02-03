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11:46, 3 февраля 2022 года Артисты орловских театров готовы гастролировать по региону Для этих целей уже куплено несколько автобусов. Корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич изучила, насколько комфортным и функциональным является транспорт для гастролей.





Увидеть концерты и спектакли теперь смогут жители отдалённых сёл и деревень Орловщины. Проблема с транспортом для гастрольной деятельности учреждений культуры уже решается. Новые автобусы появились у филармонии и театра кукол.



Артисты театра кукол новый автобус прозвали «Апельсин». Его приобрели в рамках проекта «Культура малой родины». Он оборудован специально для гастролей - в отсек для декораций можно поместить необходимые атрибуты для двух спектаклей.



«Апельсин» уже обкатали и успели полюбить. Он тёплый и удобный.



Виктория Афанасьева, артист-кукловод Орловского театра кукол: «Побывали по всей Орловской области, были в Беларуси на фестивале. Очень удобный и комфортный автобус».

И это не единственное приобретение за последнее время. Также по проекту «Культура малой родины» в гараже театре поселился белоснежный микроавтобус «Форд». Он предназначен специально для поездок по городским детским садам.



Владимир Козлов заведующий труппой Орловского театра кукол: «Детские сады имеют узкие ворота и узкие подъезды к входу. А получив этот маленький автобус, мы сможем обслуживать маленьких орловчан».

Несколько культурных центров Орловщины получат принципиально новые машины: на базе ПАЗа создан настоящий передвижной клуб со светом, музыкальной аппаратурой и сценой. Похожим автобусом с успехом уже пользуется Орловский областной центр народного творчества, многие могли его видеть, он привозит большие концертные программы людям прямо во дворы. Благодаря новому транспорту спектакли и концерты станут доступны и жителям отдалённых сёл и деревень, где нет стационарных сельских домов культуры.



Как сообщила начальник управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева, на приобретение транспорта для нашего региона федеральным бюджетом на 2022 год заложено 28 миллионов рублей. По итогам рассмотрения муниципальных заявок, автоклубы разъедутся по разным уголкам Орловщины.





Эва Стасюлевич





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