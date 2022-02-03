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13:45, 3 февраля 2022 года В Орловской области разыскивается подозреваемый в особо тяжком преступлении Мукбаниани Автондил Гогиевич может проживать без регистрации и работать в строительных бригадах.





Отделением МВД России по Глазуновскому району за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Мукбаниани Автондил Гогиевич, 1970 года рождения, уроженец республики Грузия, зарегистрированный по адресу: Орловская обл., Глазуновский район, п. Тагинский.



Приметы: на вид 45-50 лет, рост 170-175 см, телосложение худощавое, лицо овальное, подбородок выступающий вперед, волосы прямые, короткие, темные, брови густые, лоб высокий.



Особые приметы: речь с акцентом.



Разыскиваемый может проживать без регистрации, работать в строительных бригадах.



Всем, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ОМВД России по Глазуновскому району по адресу: Орловская область, Глазуновский район, п. Глазуновка, ул. 50 лет Октября, д. 2Б или по телефонам: 8 (48675) 2-13-31, 2-14-78 или 02 (с мобильного – 102), анонимность и конфиденциальность гарантируются.







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