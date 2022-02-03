Главная » Новости



14:45, 3 февраля 2022 года 701 житель Орловской области накануне заболел COVID-19 В больницы госпитализировано 99 человек. Трое скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлен 701 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 79 667). Госпитализировано 99 граждан.



Накануне выписано 358 жителей региона (всего – 69 534), умерли трое – 1 629 всего.





Артём Ежаков





Новости СМИ2