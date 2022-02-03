Главная » Новости



12:17, 3 февраля 2022 года 3 февраля отмечается всемирный день борьбы с ненормативной лексикой Почему люди ругаются матом, и как от этого избавиться, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказал психотерапевт Орловского психоневрологического диспансера Денис Юдин.





Почему человек в своей речи употребляет ненормативную лексику?



- Есть две мотивации для употребления ненормативной лексики. Первая - это выражение своего эмоционального состояния. Это самая частая причина, почему человек может ругаться матом. Для многих это самый лёгкий способ выплеснуть эмоции. Вторая ситуация, когда человек регулярно использует в своей речи нецензурные выражения. В этом случае мотивация использования нецензурной лексики другая - речь об эмоциональном выражении уже не идёт, мат является повседневным, это свидетельствует об узком кругозоре и скудости речи.



Есть ли какие-то специальные методики, позволяющие избавиться от привычки употребления ненормативной лексики?



- Все методики сводятся к методике управления своими мыслями. Самая часта эмоция, которая выражается нецензурно, это гнев. Гнев из всех эмоциональных состояний является самым разрушительным. Если человек будет стараться блокировать свои непроизвольные реакции, то нецензурной брани у человека станет меньше. По сути, речь идёт о том, чтобы научиться управлять своими мыслями на более качественном уровне.



Поможет ли избавиться от употребления ненормативной лексики общение с людьми, которые не употребляют в речи нецензурные выражения?



- Безусловно. Есть же такая поговорка: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если человека окружают те, кто часто бранится нецензурно, и привыкли таким образом выражать свои эмоции, то человек невольно будет употреблять брань чаще. Более культурный круг общения поможет избавиться от привычки употреблять ненормативную лексику.



Вы сами используете ненормативную лексику?



- Я не считаю нужным выражаться нецензурно. Каждое нецензурное выражение имеет негативную коннотацию и влияет на наше эмоциональное состояние. Если ты нецензурно выражаешься, то ты передаешь свои негативные эмоции другому человеку, ты не соблюдаешь правила психогигиены и по отношению к себе и по отношению к окружающим.





Юлия Опанасюк





Новости СМИ2