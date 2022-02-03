четверг 3.02.2022 14:30:02 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:17, 3 февраля 2022 года

3 февраля отмечается всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

Почему люди ругаются матом, и как от этого избавиться, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказал психотерапевт Орловского психоневрологического диспансера Денис Юдин.


 Почему человек в своей речи употребляет ненормативную лексику?

- Есть две мотивации для употребления ненормативной лексики. Первая - это выражение своего эмоционального состояния. Это самая частая причина, почему человек может ругаться матом. Для многих это самый лёгкий способ выплеснуть эмоции. Вторая ситуация, когда человек регулярно использует в своей речи нецензурные выражения. В этом случае мотивация использования нецензурной лексики другая - речь об эмоциональном выражении уже не идёт, мат является повседневным, это свидетельствует об узком кругозоре и скудости речи.

Есть ли какие-то специальные методики, позволяющие избавиться от привычки употребления ненормативной лексики?

- Все методики сводятся к методике управления своими мыслями. Самая часта эмоция, которая выражается нецензурно, это гнев. Гнев из всех эмоциональных состояний является самым разрушительным. Если человек будет стараться блокировать свои непроизвольные реакции, то нецензурной брани у человека станет меньше. По сути, речь идёт о том, чтобы научиться управлять своими мыслями на более качественном уровне.

Поможет ли избавиться от употребления ненормативной лексики общение с людьми, которые не употребляют в речи нецензурные выражения?

- Безусловно. Есть же такая поговорка: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если человека окружают те, кто часто бранится нецензурно, и привыкли таким образом выражать свои эмоции, то человек невольно будет употреблять брань чаще. Более культурный круг общения поможет избавиться от привычки употреблять ненормативную лексику.

Вы сами используете ненормативную лексику?

- Я не считаю нужным выражаться нецензурно. Каждое нецензурное выражение имеет негативную коннотацию и влияет на наше эмоциональное состояние. Если ты нецензурно выражаешься, то ты передаешь свои негативные эмоции другому человеку, ты не соблюдаешь правила психогигиены и по отношению к себе и по отношению к окружающим.


Юлия Опанасюк


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.