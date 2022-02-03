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14:20, 3 февраля 2022 года

Орловской прокуратуре поручено изучить обоснованность стоимости ПЦР-тестирования в регионе

Напомним, что параллельно свою проверку проводит региональное УФАС.


Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил сегодня проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты. Соответственно, орловское ведомство также займется этим вопросом. Параллельно свою проверку проводит региональное УФАС. Напомним, что тема стоимости исследований на COVID-19 не так давно было обозначена «Народным фронтом». В нашем регионе стоимость ПЦР-тестирования колеблется от 1 300 до 2 500 тысяч рублей.

Прокурорское око направят в лаборатории, в том числе и частные, а также аптеки – проверят, какие наценки есть на тест-системы. И обещают принять по нарушениям «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».


Артём Ежаков


 
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