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13:03, 3 февраля 2022 года В одном из частных секторов Железнодорожного района Орла до вечера отключено холодное водоснабжение Под неудобства попали 122 дома по ул. Черниговской, Чернышевского и Фрунзе.





В частном секторе ул. Черниговской, Чернышевского и Фрунзе в Железнодорожном районе Орла из-за протечки водопровода отключено холодное водоснабжение. Неудобства затронули 122 дома. Ориентировочно подачу возобновят к 19:00. Аварийная бригада уже приступила к работе. Подвоз воды организовываться не будет – на близлежащих улицах в шаговой доступности имеются колонки.





Артём Ежаков





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