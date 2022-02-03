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13:07, 3 февраля 2022 года На Орловщине садоводы начинают обрезку плодовых деревьев Пока специалисты советуют обратить внимание на яблони и груши. Корреспондент ГТРК «Орёл» Екатерина Игнатюк побывала в НИИ селекции плодовых культур.





Работы в садах продолжаются круглый год, и зима - это вовсе не повод для отдыха. Именно сейчас, в феврале, когда деревья находятся в состоянии покоя, и нет сильных морозов, самое время приступить к обрезке яблонь и груш. В садах Научно-исследовательского института селекции плодовых культур работы уже начались. Суммарно предстоит провести обрезку молодых садов на территории более 80 гектаров.



Весь труд по обрезке деревьев, как и много лет назад, -ручной. Это та сфера, где возможности любой умной техники пока не могут заменить человека. Ведь работа с каждым деревом индивидуальна и не подчиняется автоматизированным алгоритмам.



Анна Галашева, заведующая отделом семечковых культур ВНИИ селекции плодовых культур: «Когда подходишь к дереву, надо посмотреть внимательно, где скелетные ветви, основной ствол, что обросло - внутренние волчки, ветки убираем, острые углы, параллельно растущие ветви и начинаем обрезку».

Специалисты работают поэтапно. Сначала убирают волчки - мощные вертикальные побеги, которые отнимают у растения много сил и не приносят урожай. Затем прореживают крону. Если две ветви идут параллельно друг другу, то от одной из них нужно избавиться. Если одна из ветвей растет внутрь, то она тоже отправляется под нож. Завершает весеннюю обрезку укорачивание кроны. И в крупных садах, и на дачных участках оно подчиняется единому правилу - высота у дерева должна быть комфортной для сбора урожая.



Анна Галашева, заведующая отделом семечковых культур ВНИИ селекции плодовых культур: «Выше 2,5 метров дерево не надо держать, даже для садоводов-любителей это удобнее».

Ежегодной обрезкой урожай в саду можно будет получать каждый год. Если же деревья запустить и обрезку не проводить вообще, то со временем плоды станут мельче, потеряют равномерный окрас и товарный вид.



Надежда Кокорева, главный агроном ВНИИ селекции плодовых культур: «Обрезка - это важная операция в садоводстве, без неё яблоко мельчает, поражается болезнями, нет смысла держать сад, а дальше - это уже мусор».

Несмотря на то, что сейчас зима, обрезка зовётся весенней. Её можно проводить, как только столбик термометра поднимется выше 15 градусов мороза. Сейчас дерево находится в состоянии покоя, а значит шансы повредить его - минимальны. Проводить весеннюю обрезку можно и в марте, и в апреле. В молодых садах института селекции плодовых культур специалисты начинают эту работу как можно раньше. Ведь до конца апреля небольшой бригаде нужно уделить внимание каждому дереву. А их здесь насчитывается более 40 тысяч.





Екатерина Игнатюк





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