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16:20, 3 февраля 2022 года Стоимость будущей станции умягчения воды в Орле вдвое превысила федеральное финансирование От планов возведения станции не отказываются. В Москву направлены дополнительные обращения. В случае их одобрения строительство будет завершено до конца 2023 года.





В 2022 – 2023 годах на Окском водозаборном узле Орла появится станция умягчения воды, – сообщает региональный информационный портал. Таким образом, в области продолжится обновление водопроводной инфраструктуры.



Новый объект уже получил проектно-сметную документацию, одобренную госэкспертизой. Вместе с тем, стоимость объекта составила 234 миллиона рублей, что более чем вдвое превысило плановый лимит федеральных средств. В связи с этим в Москву направлены дополнительные обращения о финансировании возведения станции. В случае их одобрения строительство будет завершено до конца 2023 года.





Артём Ежаков





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