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15:39, 3 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Для эффективного противостояния «омикрону» часть автопарка областной администрации передана на помощь врачам.



- В Орле сегодня открыли дополнительный колл-центр для службы «122».



- Орловские ученые создают специальную лампу для хирургов совместно с коллегами из Северной столицы.



- Хочешь яблочек летом - поработай зимой. Орловские садоводы приступили к обрезке деревьев.



- Артисты орловских театров готовы гастролировать по региону. Для этих целей уже куплено несколько автобусов.





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