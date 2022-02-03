Главная » Новости



15:41, 3 февраля 2022 года Штамм «омикрон» стал доминирующим в Орловской области На минувшей неделе новый вариант COVID-19 был найден почти в трех четвертях положительных пробах.





Штамм «омикрон» стал доминирующим в Орловской области. На минувшей неделе по сравнению с позапрошлой семидневкой новый вариант COVID-19 был найден в 73% случаев, «дельта» пришлась на оставшиеся 27%.



Заболеваемость коронавирусом выросла на 62,7%. Зарегистрирован рост случаев заражения учащихся образовательных организаций начального и среднего профессионального образования. На 35% увеличилось число госпитализаций, в том числе в отделения реанимации и интенсивной терапии. Свободно 325 коек из 1 761. При этом в регионе все еще ждут пика заболеваемости.



На номере «122» работают 112 человек. Сегодня открылся дополнительный колл-центр в Фундаментальной библиотеке ОГУ. Губернатор Андрей Клычков отметил во время заседания регионального оперштаба, что время дозвона не должно превышать двух минут.





Артём Ежаков





Новости СМИ2