Орловцы могут оплатить квитанции за газ без комиссии в Личном кабинете абонента

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16:00, 3 февраля 2022 года
Орловцы могут оплатить квитанции за газ без комиссии в Личном кабинете абонентаКроме того, в личном кабинете можно передать показания прибора учета газа.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации принято решение об исключении из состава затрат компаний, отвечающих за реализацию газа, расходов на оплату платежных услуг, которые оказывают банки и иные организации. Данная мера предложена ФАС России в рамках стратегии сдерживания тарифов для населения. Аналогичные изменения ранее были внесены в систему платежей поставщиков других коммунальных услуг.
С февраля 2022 года произвести оплату за поставленный газ без комиссии можно через Личный кабинет
абонента онлайн.
При оплате квитанций по услугам поставки газа населению через сторонние платежные системы (Сбербанк, Почта России и т.д.) может взиматься комиссия в соответствии с тарифами этих организаций.
Кроме того, в личном кабинете можно передать показания прибора учета газа.
Орловское Информбюро