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16:00, 3 февраля 2022 года Орловцы могут оплатить квитанции за газ без комиссии в Личном кабинете абонента Кроме того, в личном кабинете можно передать показания прибора учета газа.





В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации принято решение об исключении из состава затрат компаний, отвечающих за реализацию газа, расходов на оплату платежных услуг, которые оказывают банки и иные организации. Данная мера предложена ФАС России в рамках стратегии сдерживания тарифов для населения. Аналогичные изменения ранее были внесены в систему платежей поставщиков других коммунальных услуг.

С февраля 2022 года произвести оплату за поставленный газ без комиссии можно через



При оплате квитанций по услугам поставки газа населению через сторонние платежные системы (Сбербанк, Почта России и т.д.) может взиматься комиссия в соответствии с тарифами этих организаций. С февраля 2022 года произвести оплату за поставленный газ без комиссии можно через Личный кабинет абонента онлайн.При оплате квитанций по услугам поставки газа населению через сторонние платежные системы (Сбербанк, Почта России и т.д.)в соответствии с тарифами этих организаций.

Кроме того, в личном кабинете можно передать показания прибора учета газа.





Орловское Информбюро





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